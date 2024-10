Nuovo sciopero contro veto di Milei a finanziamento università

I sindacati argentini degli insegnanti hanno annunciato per domani un nuovo sciopero nazionale di protesta contro la ratifica del Parlamento al veto del presidente Javier Milei sulla legge per il finanziamento delle università pubbliche.

"Ripudiamo i deputati che hanno votato contro il mandato popolare per difendere le università", si legge nel comunicato del Fronte sindacale dei docenti universitari dove si annuncia lo sciopero e si reclamano "salari degni" ed "educazione pubblica di qualità".

Nel contesto di una forte tensione per la manifestazione e i cortei di docenti e studenti convocata di fronte al Congresso, il governo è riuscito oggi ad ottenere il minimo di 84 voti necessari per difendere il veto ed affossare definitvamente alla Camera la legge. L'opposizione aveva bisogno oggi di raccogliere almeno i due terzi dei voti per respingere l'iniziativa dell'esecutivo.

La legge puntava a garantire gli stanziamenti di bilancio per le università pubbliche e per i salari dei docenti che reclamano un adeguamento all'inflazione ma l'esecutivo aveva respinto l'iniziativa affermando che andava contro l'obiettivo fissato di riduzione del deficit fiscale.

L'attuale manovra di Bilancio del governo prevede invece stanziamenti equivalenti alla metà di quanto richiesto dal Consiglio interuniversitario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA