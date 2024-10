Il Messico rilancia i treni passeggeri

In Messico, la Camera dei deputati ha approvato una riforma costituzionale affinché lo Stato riacquisti il diritto di utilizzare la rete ferroviaria per fornire il servizio di trasporto passeggeri.

Il coordinatore dei deputati del Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) alla Camera, Ricardo Monreal, ha spiegato che l'emendamento permette di "recuperare la gestione dello Stato in materia di trasporto ferroviario, privilegiando il servizio rivolto ai passeggeri", dopo la privatizzazione nel 1995 della rete, che da allora viene utilizzata solo per il trasporto di merci.

"Lo Stato messicano riacquista il diritto di utilizzare la rete ferroviaria e, a tal fine, l'Esecutivo federale potrà concedere affidamenti a imprese pubbliche o concessioni a privati", si legge nel progetto.

L'iniziativa è stata approvata all'unanimità, con 472 voti favorevoli, e inviata al Senato della Repubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA