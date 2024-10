Argentina, opposizione sconfitta su finanziamento a università

Dopo aver ottenuto la maggioranza per approvare una legge che garantisce il finanziamento delle università pubbliche in Argentina l'opposizione aveva bisogno oggi di raccogliere almeno i due terzi dei voti della Camera per respingere il veto poi imposto dal presidente Javer Milei.

Nel contesto di una forte tensione per la manifestazione e i cortei di docenti e studenti convocata di fronte al Congresso, il governo è riuscito oggi ad ottenere il minimo di 84 voti necessari a difendere il veto e ad affossare definitvamente la norma.

La legge puntava a garantire gli stanziamenti di bilancio per le università pubbliche e per i salari dei docenti che reclamano un adeguamento all'inflazione ma l'esecutivo aveva respinto l'iniziativa affermando che andava contro l'obiettivo fissato di riduzione del deficit fiscale. L'attuale legge di Bilancio del governo prevede stanziamenti equivalenti alla metà di quanto richiesto dal Consiglio interuniversitario. In Argentina l'80% dei 2,5 milioni di studenti studia nelle 63 università pubbliche presenti in tutto il Paese secondo dati ufficiali del Dipartimento di informazione universitaria.





