Seggi aperti in Brasile, oltre 155milioni chiamati alle urne

Seggi aperti in Brasile dove oltre 155 milioni di persone sono chiamate a scegliere nuovi sindaci, vicesindaci e consiglieri in 5.569 comuni del Paese. La tornata rappresenta un banco di prova dell'operato del governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ormai giunto a metà del suo mandato. Ma in queste amministrative si misura anche la forza dell'ex capo di Stato conservatore e leader di opposizione, Jair Bolsonaro.

Si vota fino alle 17 ora locale (le 22 in Italia) e i 103 comuni con più di 200mila abitanti potranno andare al ballottaggio il 27 ottobre, se nessun candidato a sindaco raggiungerà più della metà dei voti validi.

A San Paolo, una delle città chiave di questa tornata e primo collegio elettorale del Paese con i suoi quasi 12 milioni di abitanti, sebbene il candidato progressista appoggiato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Guilherme Boulos (Psol), guidi i sondaggi (tra il 29 ed il 32,3% nelle ultime rilevazioni) resta molto al di sotto del 50% ed è perciò prevedibile che la disputa prosegua al secondo turno con gli altri due aspiranti che rincorrono da vicino, il sindaco uscente appoggiato da Bolsonaro, Ricardo Nunes (Mdb) tra il 20 e il 26% e l'outsider di destra Pablo Marçal (Prtb), tra il 26 e il 30%.

A Rio de Janeiro, il secondo collegio elettorale più grande del Brasile con cinque milioni di elettori, tutto favorisce una soluzione al primo turno. Il sindaco di centro-sinistra Eduardo Paes, che aspira alla rielezione sostenuto da Lula, ha infatti un'intenzione di voto che oscilla tra il 53,3% e il 61%, mentre il fedelissimo di Bolsonaro, l'ex direttore dei servizi segreti e già al centro di uno scandalo di spionaggio illegale, Alexandre Ramagem (Pl), è tra il 24% e il 35,1%.

A Belo Horizonte infine, capitale del Minas Gerais e terzo seggio elettorale con 1,9 milioni di elettori, le proiezioni indicano un secondo turno tra il candidato di destra Bruno Engler (Pl) che i rilevamenti danno tra il 26% e il 30% e il sindaco uscente Fuad Noman (Psd) al 25%.



