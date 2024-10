Milei firma il decreto per privatizzare Aerolinas Argentina

Con la pubblicazione del decreto che definisce la compagnia aerea Aerolíneas Argentinas "soggetta a privatizzazione" il governo di Javier Milei fa un passo avanti verso la cessione ai privati della società statale.

Il provvedimento era atteso dalla scorsa settimana quando Buenos Aires lo aveva annunciato a seguito del mancato accordo con i sindacati, protagonisti di una lunga battaglia portata avanti con numerosi scioperi nelle ultime settimane.

Per il governo, la privatizzazione della compagnia - nazionalizzata 16 anni fa - è necessaria a causa della crisi economica che il Paese affronta. Lo Stato "non è in condizioni di mantenere l'impresa, i cui conti sono in deficit, spendendo centinaia di milioni di pesos provenienti dagli sforzi" dei cittadini, si legge nel decreto.

La decisione finale sul destino dell'azienda dipende tuttavia dal parlamento, come previsto dalla legge.



