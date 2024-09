Argentina, arrestato colombiano finanziatore di Hezbollah

E' stato arrestato il professore di lingue colombiano accusato in Argentina per il suo collegamento con una rete di finanziamento di Hezbollah attraverso criptovalute.

Miguel Ángel Fierro Uribe, questo il suo nome, residente a Córdoba, secondo le investigazioni avrebbe trasferito da marzo a giugno di quest'anno, attraverso una trentina di operazioni, 1.575.313 euro (1,7 miliardi di pesos argentini) su un portafoglio virtuale collegato, via Brasile, a Tawfiq Muhammad Said Allaw, un siriano proprietario di una casa di cambio in Libano.

L'uomo è indagato negli Stati Uniti per aver finanziato Hezbollah attraverso criptovalute. Secondo le autorità israeliane Tawfiq Muhammad Said Allaw faceva anche parte di una rete che gestiva milioni di criptovalute insieme all'Iran, sequestrate dal governo israeliano nel giugno del 2023.

In Argentina sono state realizzate perquisizioni anche nella provincia di Santa Fe, nelle abitazioni di altri sospettati di far parte della rete. La polizia ha sequestrato tre fucili, una pistola, cartucce e munizioni varie, oltre a denaro contenuto in portafogli virtuali e sette cellulari.



