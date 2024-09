Messico, marcia per la pace nella capitale del Sinaloa

In Messico centinaia di residenti di Culiacán, capitale dello stato settentrionale di Sinaloa, hanno marciato per chiedere la pace e la fine delle violenze che colpiscono la città e altre regioni del territorio dallo scorso 9 settembre — con un bilancio finora di circa 100 morti — a causa della disputa tra le organizzazioni criminali di 'Los Chapitos' e 'Los Mayitos'.

Su appello dell'associazione civile 'Culiacán Valiente' in concomitanza con il 483° anniversario della fondazione della città, si sono riunite circa 1.500 persone vestite di bianco, portando cartelli e striscioni con le leggende 'Pace a Culiacán' e 'Riprendiamoci le nostre strade'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA