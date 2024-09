Convegno in Cile, 'per orfani da femminicidio serve un'anagrafe'

Creare un registro, un'anagrafe che renda conto della loro particolare condizione di orfani da femminicidio. È questa la proposta emersa al XXV Congresso mondiale dell'Associazione delle donne giornaliste e scrittrici (AMMPE World), tenutosi a Punta Arenas, nel Cile antartico. Assieme a questo progetto si é parlato anche della necessità di farsi carico delle terapie psicologiche necessarie per superare un lutto di queste caratteristiche, dove la madre è vittima ed il padre finisce dietro le sbarre, quando non opta per il suicidio. Patricia Mayorga e Guendalina di Sabatino, rispettivamente presidente della sezione italiana AMMPE e scrittrice teramana dedicata alla narrativa in difesa dei diritti delle donne, hanno sollevato il tema, ricordando come, nonostante le cifre in constante crescita dei femminicidi nel mondo, "non esistano dati ufficiali sugli orfani della violenza sessista, nemmeno a livello europeo. I dati in nostro possesso - ha sottolineato Mayorga - sono di organizzazioni private che colmano questa lacuna". "C'é un vuoto su questo tema. Credo che realizzare un'anagrafe di questi orfani , e istituire una giornata di ascolto e di riflessione sulla loro condizione sia una necessità urgente" ha ricordato di Sabatino.



