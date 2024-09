Brasile, agguato a una candidata trans al comune di San Paolo

Si allunga in Brasile la scia di violenza politica registrata contro candidati e loro familiari in vista delle elezioni municipali del prossimo 6 ottobre, in cui saranno rinnovati i consigli comunali di tutte le città del Paese. Vittima dell'ultimo episodio è stata l'attivista dei diritti Lgbtqia+ al consiglio comunale di San Paolo, Léo Áquilla.

In un'intervista a Tv Globo, la transessuale militante del Movimento per la democrazia brasiliana (Mdb, di centro), giornalista e conduttrice televisiva, ha raccontato che si trovava in macchina con un suo collaboratore lungo l'autostrada Presidente Dutra quando un motociclista l'ha costretta ad accostare simulando un incidente, prima di aprire il fuoco.

"Alcuni proiettili hanno colpito la sua auto, ma lei non è stata ferita", si legge in una nota pubblicata immediatamente dopo i fatti su Instagram.

Secondo Áquila l'attacco è dovuto alla sua militanza a difesa dei diritti della comunità arcobaleno e che per questo è già stata vittima di minacce. "Ho chiesto la scorta alle autorità, ma non mi è mai stata concessa". Lo scorso 12 settembre l'ex coordinatrice per le Politiche Lgbtqia+ del municipio di San Paolo aveva denunciato un attacco transfobico avvenuto durante una iniziava elettorale nel quartiere di Santo Amaro, a sud della capitale di San Paolo.

Un recente studio dell'Università statale di Rio de Janeiro (Unirio) ha rivelato che nel corso del 2024 sono stati già registrati 455 i casi di violenza politica. Il numero di aggressioni, coercizioni psicologiche, pressioni economiche e omicidi (finora 15) sono aumentati con l'avvicinarsi del primo turno delle elezioni. San Paolo è lo Stato che guida la statistica, con 29 episodi, seguito da Rio de Janeiro, con 20.

Nei due stati sono stati registrati gli due omicidi di candidati nelle città di Santo André e Nova Iguaçu.



