Haiti, presidente del Kenya conferma l'invio di altri 600 agenti

Il presidente del Kenya, William Ruto, ad Haiti per incontrare le autorità nazionali e visitare le truppe dispiegate da luglio per aiutare la polizia a fronteggiare le bande armate nella grave crisi della nazione caraibica, ha confermato l'arrivo nei prossimi mesi a Port au Prince di altri 600 agenti per unirsi alla missione di supporto alla sicurezza multinazionale (Mmss). "Il nostro prossimo gruppo in questo momento sta svolgendo un addestramento e sarà pronto per la missione tra qualche settimana, non vediamo l'ora di ricevere il supporto necessario per consentire il loro invio", ha affermato Ruto in una conferenza stampa precisando che 300 agenti saranno inviati ad ottobre ed altri 300 a novembre per rafforzare la capacità delle risorse umane della missione.

Il presidente kenyano ha quindi sottolineato che "i due motivi principali della visita odierna ad Haiti sono, da un lato, incontrare le autorità haitiane per discutere la situazione, e, dall'altro, incontrare il personale della missione".

Lo spiegamento di un contingente multinazionale ha ricevuto l'approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad ottobre del 2023 in risposta a una richiesta avanzata nel 2022 dalle autorità haitiane. La missione ha preso il via il 25 luglio, con l'arrivo di 400 agenti ai quali si sono aggiunti in seguito anche contingenti provenienti da Giamaica e Belize. Con l'arrivo di contingenti anche da Bahamas, Barbados, Bangladesh, Ciad, Benin e Belize la Mmss conterà in totale con 2.500 tra militari e personale di polizia.

Secondo dati Onu nel 2023, la violenza delle gang ha causato circa 8.000 vittime ad Haiti, mentre è di quasi 4.000 il saldo delle vittime nella prima metà del 2024.



