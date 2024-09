Colombia, 'non ci sono risorse sufficienti contro gli incendi'

Mentre il fuoco ha già consumato 9.000 ettari di vegetazione in tutto il territorio nazionale, il governo della Colombia ha riconosciuto di non avere risorse sufficienti per combattere, soprattutto per via aerea, i numerosi focolai che si riproducono in diverse regioni a causa principalmente della eccezionale siccità che sta colpendo tutta la regione amazzonica. Lo afferma l'ultimo bollettino della Protezione Civile (Unrgd) in una nota dove riferisce che "nonostante le limitate capacità di supporto aereo sta lavorando in modo coordinato insieme alle autorità territoriali e alle forze militari e di polizia per affrontare la situazione".

"Riconoscendo l'insufficienza delle risorse statali per soddisfare la domanda di ore di volo - prosegue la nota - l'Unrgd ha aperto un bando per contattare fornitori privati ;;di servizi di elicotteri, supporto antincendio, evacuazioni aero-mediche, trasporto di personale, liquidi ritardanti e attrezzature specializzate come i recipienti d'acqua Bambi Bucket".

La Colombia non è l'unico Paese della regione amazzonica interessato dall'emergenza incendi. In Ecuador, dal 23 agosto al 18 settembre, sono andati distrutti più di 23.000 ettari di vegetazione mentre in Perù è stato dichiarato questa settimana lo stato di emergenza in tre dipartimenti.

Allo stesso modo il Brasile affronta una delle peggiori crisi della sua storia con oltre 60.000 focolai registrati nei primi 17 giorni di settembre e gli incendi hanno raggiunto aree chiave per la biodiversità come l'Amazzonia, il Cerrado e il Pantanal, oltre al parco nazionale della capitale Brasilia.



