Messico, a Monterrey il summit dei Nobel per la pace

A Monterrey, capitale dello Stato messicano di Nuevo León, si svolge in questi giorni il 19mo vertice mondiale dei premi Nobel per la pace, dal titolo 'Pace per il progresso'.

L'evento, che si concluderà sabato 21 settembre, è stato inaugurato dal governatore Samuel García e vede la partecipazione di 18 personalità che hanno ricevuto il riconoscimento negli anni, tra cui gli ex presidenti della Polonia e Costa Rica, Lech Walesa e Oscar Arias, l'avvocata iraniana Shrin Ebadi, la giornalista, politica e attivista yemenita Tawakkol Karman e l'attivista guatemalteca Rigoberta Menchú.

Ekaterina Zagladina, presidente del Segretariato permanente dei premi Nobel per la pace, ha sottolineato che il tema del forum è in linea con le caratteristiche dello Stato di Nuevo León, divenuto un importante centro tecnologico del Messico e dell'America Latina, e sottolinea il rapporto tra la pace e il progresso, poiché "la pace è la più alta aspirazione dell'essere umano".

Il vertice mondiale dei vincitori del premio Nobel per la pace è stato fondato dal politico russo Mikhail Gorbaciov e si tiene nelle principali città del mondo dal 1999.



