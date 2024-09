L'Argentina a Maduro, 'siamo dalla parte giusta della Storia'

Non si è fatta attendere la risposta di Diana Mondino, la ministra degli Esteri argentina alla richiesta del regime venezuelano di arrestare il presidente Javier Milei, sua sorella Karina ed il ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich per il caso dell'aereo venezuelano avvenuto nel 2022, durante la presidenza di Alberto Fernández.

"Sostegno assoluto al Presidente, a Karina e Patricia di fronte alla vigliacca richiesta di arresto da parte della dittatura del Venezuela. Maduro dimostra ancora una volta di essere un tiranno e che siamo dalla parte giusta della storia.

Non abbiamo paura", ha scritto sul suo account di X (ex Twitter) Mondino.

Più puntuale ma altrettanto duro il comunicato del ministero degli Esteri argentino, entrato nel merito del caso attraverso un comunicato stampa. "Il caso in questione è stato risolto dalla magistratura, un potere indipendente sul quale l'esecutivo non può e non deve interferire in alcun modo, in applicazione di un accordo internazionale".

Il Ministero degli Esteri argentino, a nome del suo governo, ha poi ricordato al procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, che ha chiesto l'arresto di Milei che "nella Repubblica argentina prevale la divisione dei poteri e l'indipendenza dei giudici, cosa che purtroppo non avviene in Venezuela sotto il regime di Nicolás Maduro".



