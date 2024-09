Governo La Paz, 'Morales guida un colpo di stato contro Arce'

La ministra degli Esteri della Bolivia, Celinda Sosa Lunda, denuncia che l'ex presidente Evo Morales, mosso da "ambizioni di potere", sta "guidando un colpo di stato con l'obiettivo di abbreviare il mandato del capo dello stato in carica Luis Arce e spuntare una nuova candidatura, nonostante la Costituzione lo vieti".

In una post sui social, Sosa Lunda ha precisato che la marcia verso La Paz e i blocchi alla circolazione promossi dai circa 10mila sostenitori di Morales nell'ambito delle mobilitazioni iniziate lunedì in tutto il Paese "hanno l'obiettivo di soffocare economicamente il popolo boliviano e generare sconvolgimenti sociali".

"Le ambizioni di potere dell'ex presidente Morales che mesi fa dichiarò che sarebbe stato candidato presidenziale con le buone o con le cattive, stanno causando dolore e sofferenza al nostro Paese", ha stigmatizzato Sosa Lunda. "Respingiamo il piano antidemocratico di Morales e ratifichiamo la nostra posizione in difesa della vita, della democrazia e degli interessi del popolo boliviano", ha concluso.

Gli scontri a margine della marcia iniziata lunedì hanno già causato 26 feriti. La mobilitazione, al motto di "salvare il Paese", arriva di fronte a problemi come la carenza di dollari e carburante e l'aumento dei prezzi di alcuni prodotti di base.





