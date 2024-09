Maduro definisce terroristi i due spagnoli arrestati a Caracas

Nicolás Maduro ha definito "terroristi" José María Basoa Valdovinos e Andrés Martínez Adasme, i due spagnoli arrestati nei giorni scorsi a Caracas per presunti legami con l'opposizione venezuelana, e ha assicurato che si tratta di agenti "sotto copertura" del Centro nazionale di intelligence (Cni) iberico, sebbene i parenti dei detenuti abbiano assicurato che sono appena turisti.

"È un nuovo tipo di turismo: il turismo d'avventura. Vengono a piazzare bombe e ad uccidere la gente qui. Turismo esplosivo", ha ironizzato il leader 'chavista' nel suo programma 'Con Maduro+'.

Il presidente venezuelano ha sostenuto che "i media egemonici della destra spagnola" hanno cercato di "vittimizzare gli assassini, i terroristi, i colpevoli". Maduro ha aggiunto che le prove del loro coinvolgimento sono già nelle mani delle autorità e che si stanno interrogando anche altre persone di "diverse" nazionalità europee "venute per piazzare bombe e uccidere".

Oltre a Basoa e Martínez, originari di Bilbao, in Venezuela sono stati recentemente arrestati altri stranieri, tra i quali tre americani (di cui un marine) e un cittadino ceco.



