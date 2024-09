Bolivia, Morales marcia su La Paz per destituire Arce

Il leader del Mas (Movimento per il socialismo), Evo Morales, si è messo oggi in testa alla marcia di movimenti contadini e organizzazioni a lui fedeli diretta alla capitale La Paz per chiedere le dimissioni del presidente Luis Arce.

"Con oltre 10 mila compagne e compagni siamo decisi ad arrivare a La Paz per difendere la democrazia, l'economia e la Rivoluzoone Democratica e Culturale", ha affermato Morales dando il via alla marcia che ricorrerà circa 200km partendo dalla località di Caracollo, nel dipartimento di Oruro.

"La nostra marcia è per Salvare la Bolivia, è una marcia contro il tradimento, contro la cattiva gestione e contro la corruzione del governo Luis Arce", ha aggiunto l'ex presdiente nella sua aringa che si è conclusa affermando che "il popolo rivoluzionario non si arrende e non abbandona mai il campo di battaglia".

Il presidente Arce, in un discorso televisivo ha accusato ieri Morales di portare avanti un tentativo di "colpo di Stato" contro di lui per "imporre" la sua candidatura presidenziale "con le buone o con le cattive".

"Ho la responsabilità storica di denunciare davanti al Paese e al mondo ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni in Bolivia a causa tua (Evo Morales). Nei prossimi giorni inizierà una marcia per poi passare al blocco stradale nazionale, che si concluderà con un tentativo di colpo di Stato contro un governo popolare, è qualcosa di cui prima o poi dovrai rendere conto al nostro popolo", ha dichiarato Arce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA