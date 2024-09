Bolivia, manifestanti armati pro Morales indagati per terrorismo

Roberto Ríos, viceministro della Sicurezza del presidente della Bolivia Luis Arce, ha riferito ai media locali che il governo di la Paz ha avviato un'indagine per terrorismo e rivolta armata contro i 'Ponchos Rojos' (Ponci Rossi), l'organizzazione indigena da sempre vicina all'ex presidente Evo Morales Aymara.

Arce aveva denunciato poche prima fa un tentativo di "colpo di Stato" di Morales. I due, da alleati all'interno del Movimento al Socialismo, Mas(Arce era il ministro dell'Economia di Morales) sono da tempo ai ferri corti a causa del controllo della Corte costituzionale che decide sulla ammissibilità delle candidature e della leadership nel partito in vista delle presidenziali del prossimo anno.

I Ponchos Rojos avevano annunciato per martedì 17 settembre il blocco di nove vie di accesso alla capitale La Paz per chiedere le dimissioni di Arce e del suo vicepresidente, David Choquehuanca, ma già oggi hanno iniziato a chiuderne una.

Dopo che è stato reso pubblico un video che mostrava alcuni di loro armati e incappucciati è stato ordinato l'avvio di un'indagine penale. Ad avviare l'inchiesta contro i Ponchos Rojos per i reati di rivolta armata e terrorismo, il ministro del Governo di La Paz (il più importante dell'esecutivo in Bolivia, alle strette dipendenze del presidente), Eduardo Del Castillo.



