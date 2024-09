Cile riceve dalla Omc premio internazionale equità di genere

La Organizzazione Mondiale del Commercio, Omc, ha assegnato al Cile il Premio Internazionale all'uguaglianza di genere nel commercio. Il paese si è aggiudicato il riconoscimento nella categoria "Sviluppo sostenibile e equità di genere", per la politica di inclusione di capitoli di commercio e genere negli Accordi Economico-Commerciali (Aec).

Il Cile é stato pioniere a livello mondiale in questo campo, ha sottolineato il cancelliere cileno Alberto van Klaveren alla cerimonia di consegna del premio. "Essere riconosciuto da un'organizzazione importante come la Omc è un orgoglio per il nostro paese, ci dimostra che stiamo procedendo bene e ci stimola a continuare in questa direzione" ha aggiunto il ministro.

Il premio è stato assegnato nell'ambito del Foro Pubblico della Omc a Ginevra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA