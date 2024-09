Colombia, verso l'Asia il 60% dell'export di Ecopetrol

A due anni dall'apertura della sua filiale a Singapore la compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol ha raddoppiato il numero di clienti nei Paesi asiatici, consolidando la regione come mercato di esportazione di oltre il 60% del greggio inviato all'estero. Dal 2022 ad oggi Ecopetrol ha già esportato 182 milioni di barili di petrolio nel continente asiatico dove conta tra i principali acquirenti Cina, India e Giappone.

In una nota ripresa dal quotidiano "El Espectador" il direttore generale della filiale asiatica Salvador Alarcón sottolinea che alla fine della prima metà del 2024 sono stati superati del 162% gli obiettivi di Ebitda prefissati all'inizio delle operazioni. La filiale - prosegue il comunicato - ha approfittato della sua posizione strategica a Singapore, uno dei più grandi centri commerciali di materie prime, per migliorare il marketing e ottimizzare i margini di profitto.

"La filiale di Singapore contribuisce alla transizione energetica attraverso un'agenda incentrata sulla commercializzazione dei crediti di carbonio, acquisendo una maggiore conoscenza del mercato volontario del carbonio e sulla negoziazione e consegna di spedizioni di petrolio greggio con compensazione delle emissioni di carbonio", conclude.



