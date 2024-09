Maduro condannato all'Onu da 40 Paesi, il Brasile non aderisce

Il governo brasiliano ha evitato di aderire a un'iniziativa di 40 Paesi che, all'Onu, hanno denunciato Nicolás Maduro. Il gruppo guidato dall'Argentina ha criticato aspramente il presidente venezuelano e chiesto il rilascio incondizionato dei prigionieri politici.

La valutazione del Brasile è stata che, in un momento di tensione, con la custodia dell'ambasciata argentina revocata e gli oppositori venezuelani ancora al suo interno a rischio, aderire alla condanna non aiuterebbe.

A guidare le critiche contro Maduro è stata allora la ministra degli Esteri argentino, Diana Mondino. Al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso la sua "profonda preoccupazione per la grave crisi strutturale dei diritti umani in Venezuela, che si è accentuata ancora di più nel 2024 nel contesto del recente processo elettorale".



