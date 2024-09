Sciopero dei tir in Colombia, Ecopetrol ferma 5 giacimenti

La compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol è stata costretta a chiudere le operazioni di uno dei suoi giacimenti di produzione nel sud del Paese, e farà lo stesso in altri quattro nel sud-est e nel nord-ovest, a causa dei blocchi stradali dovuti allo sciopero dei camionisti.

L'azienda ha riferito di aver interrotto la produzione di petrolio greggio nel giacimento di Caño Sur, a Puerto Gaitán, dipartimento di Meta, perché "ha raggiunto la capacità massima di stoccaggio di petrolio greggio e data l'impossibilità di evacuare gli idrocarburi via terra", tanto che non verranno più prodotti 45mila barili di petrolio al giorno. "Nelle prossime ore, a causa di questa stessa situazione, i campi di Llanos Norte, (Arauca) e Tisquirama, San Roque e Aullador, situati a Magdalena Medio, così come il Cluster 25-Nueva Esperanza (Meta), verranno chiusi", ha precisato Ecopetrol.

L'annuncio complica ulteriormente la situazione di carenza di carburante in diverse zone della Colombia, come aveva già avvertito la Federazione nazionale dei distributori di carburante ed energia (Fendipetróleo), che aveva messo in guardia sulle riserve nelle stazioni di servizio per soli due giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA