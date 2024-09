'Cile rischia si restare fuori da rotte delle grandi navi cargo'

"Non abbiamo nessun punto d'attracco per le navi Ultra Large Container Vessel", che sono 20 mila container, 400 metri di lunghezza, 60 di larghezza e 16 di profondità"; e questo per un paese che conta oltre 6 mila chilometri di coste, può diventare in un prossimo futuro una difficoltà di grandi proporzioni. A lanciare il grido d'allarme è Daniel Fernández, il presidente della Camera Marittima e Portuaria del Cile, Camport, entità che raggruppa oltre 30 soci, tra imprese navali nazionali e straniere, agenti, operatori e concessionari portuali. Spiega Fernández a El Mercurio: "Se una nave con queste caratteristiche decidesse seguire la rotta, per esempio, Shangai-Pacifico del Sud, le possibilità per attraccare che ha sono Callao e Cancan", in Perù. Per far arrivare le merci nel paese australe la ULCV dovrebbe quindi separare il carico in questi porti per poi inviarlo con un'altra imbarcazione, di un altro itinerario, in un porto nazionale. Con costi e tempi elevati.

Per fortuna non si tratta di un problema immediato, assicura il presidente della Camport, ma occorrono misure tempestive per evitare l'isolamento di qui a una decina d'anni: e due lustri per delle grandi infrastrutture portuarie sono tempi "giusti".





