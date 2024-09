Colombia, economia in ginocchio per lo sciopero dei camionisti

Giunto al quarto giorno consecutivo lo sciopero dei camionisti in Colombia ha già causato la paralisi economica del Paese. Il blocco della circolazione è pressoché totale sulle principali arterie viarie colombiane con il transito interrotto soprattutto intorno alle città di Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. In tutto sono 153 comuni di 21 dipartimenti subiscono le conseguenze delle mobilitazioni organizzate dai camionisti per chidere al governo di rivedere i previsti aumenti dei carburanti.

E mentre a Bluradio il presidente dell'Associazione nazionale del commercio estero (Analdex) Javier Díaz parla di almeno 300 milioni di dollari al giorno di danni per l'economia, il vertice della Federazione del commercio (Fenalco) Jaime Cabal ha chiesto l'apertura di corridoi umanitari per permettere il passaggio di beni essenziali come cibo e medicinali.

Nelle città inizia a mancare tutto mentre lungo le strade i camion sono fermi con migliaia di tonnellate di cibo che in molti casi inizia a decomporsi. Centinaia di animali sono già morti a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle alte temperature all'interno dei veicoli.

Di fronte alla carenza di cibo e carburante i prezzi degli alimenti sono saliti anche del 40% tanto che il presidente della Società degli Agricoltori della Colombia (San) parla del rischio di una crisi di sicurezza alimentare".

Intanto continuano i negoziati al tavolo permanete convocato dal governo per cercare un accordo con i sindacati di categoria sul piede di guerra.



