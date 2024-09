Aerolineas Argentinas riduce il personale del 13%, torna l'utile

La riduzione del 13% dei personale ottenuto nell'ambito del programma di risanamento aziendale ha portato per la prima volta in sette anni la compagnia aerea statale Aerolineas Argentinas a chiudere i conti in positivo. Lo riferisce il presidente della compagnia di bandiera argentina, Fabián Lombardo, in una lettera inviata ai dipendenti ripresa dal quotidiano La Nacion.

Lombardo ha riferito dell'esito del piano di pensionamento volontario lanciato per ridurre i costi di personale al quale hanno aderito 850 dipendenti, a cui si aggiungono 150 prepensionamenti e 500 dimissioni dall'inizio dell'anno.

"Grazie all'impegno dell'azienda e al supporto di oltre 1.500 dipendenti che hanno deciso di cercare altre opportunità, concluderemo l'anno con un organico di quasi 10.400 dipendenti, il 13% in meno rispetto a fine 2023. Questo dato ci colloca in una posizione simile a quella di altri concorrenti del settore, un risultato immenso per Aerolíneas Argentinas", ha affermato, evidenziando che grazie al nuovo scenario "nel mese di luglio abbiamo generato un profitto reale di oltre 20 milioni di dollari". "L'ultima stagione invernale in cui il risultato operativo era stato positivo risale al 2017", ha aggiunto.

L'azienda ha inoltre ridotto del 70% il deficit operativo nel primo semestre, passato da 272 a 79 milioni di dollari.



