'Benvenuti in Corea del Nord', Bolsonaro ironizza su stop a X

L'ex presidente Jair Bolsonaro ha utilizzato il suo profilo sul social network Threads per ironizzare sul fatto che il ministro della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, abbia ordinato la sospensione di X (ex Twitter).

"Benvenuti in Corea del Nord", ha scritto l'ex presidente.

Bolsonaro che ha poi attaccato anche il governo di Luiz Inácio Lula da Silva. Il post che compara Brasile e Corea del Nord è infatti accompagnato da un video realizzato prima delle elezioni del 2022 in cui Bolsonaro definiva Lula un "ubriacone" aggiungendo che il suo "regime" avrebbe fallito. "Vi avevo avvisati", ha aggiunto Bolsonaro su Threads.



