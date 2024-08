Musk, 'Lula è il cagnolino da compagnia del giudice Moraes'

Elon Musk ha risposto con durezza alla decisione del giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, di bloccare tutte le risorse finanziarie della società Starlink in Brasile per garantire il pagamento delle multe a X.

"De Moraes è un dittatore e Lula è il suo cagnolino di compagnia", ha scritto Musk in decine di messaggi dedicati alla vicenda. "Questo tipo è un criminale della peggior specie travestito da giudice".

Il proprietario di Tesla e Space X si dice inoltre d'accordo con un messaggio dove si afferma che la valuta brasiliana, il real, dovrebbe riflettere il fatto che "il Brasile è una dittatura governata da due uomini", e che "non è più sicuro per gli investimenti esteri".

I problemi di Musk con la giustizia brasiliana sono iniziati ad aprile quando con l'avvio di un'indagine contro l'imprenditore per i reati di associazione per delinquere, ostruzione alla giustizia e istigazione a delinquere a seguito dell'annunciato rifiuto di Musk di sospendere profili X accusati dalla Corte di diffondere fake news.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA