Milei inaugura il meeting dell'ultradestra mondiale in Argentina

Il presidente argentino Javier Milei inaugurerà il 5 settembre a Buenos Aires il terzo incontro sudamericano del Foro di Madrid, alleanza dell'ultradestra internazionale nata nel 2020 su iniziativa del partito spagnolo Vox.

La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore attraverso la pagina ufficiale dell'organizzazione dove si afferma che "l'incontro riunirà il 5 e 6 settembre a Buenos Aires le forze patriottiche iberoamericane ed europee che si oppongono al socialismo e difendono la libertà e sarà inaugurato da Javier Milei, presidente della Repubblica Argentina".

Il meeting si terrà nell'emblematico ex Centro Culturale Kirchner della capitale argentina, ribattezzato per l'occasione come 'Palazzo Libertà', ed è prevista (anche se non confermata ancora ufficialmente) anche la partecipazione del leader di Vox Santiago Abascal.

Per il presidente argentino non si tratta della prima partecipazione a una convention dell'ultradestra. Solo quest'anno Milei ha assistito due meeting della Conservative political action conference (Cpac), una a Washington e un'altra in Brasile, e a maggio ha partecipato a Madrid a una conferenza organizzata da Vox.

Il leader ultraliberista aderisce inoltre alla Carta di Madrid, documento, documento fondante del Foro che tra le alte cose si propone frenare l'espansione del comunismo nella regione iberoamericana.



