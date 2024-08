Colombia, 'sul Venezuela proseguiamo con la ricerca di dialogo'

Il ministro degli Esteri colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha affermato che il suo governo mantiene la sua posizione di ricerca del dialogo come via d'uscita dalla crisi in Venezuela. Ne ha parlato al termine della Commissione consultiva per le relazioni estere.

"La Colombia rimane un Paese che costruisce ponti e può generare facilitazioni e mediazioni per soluzioni fondamentali in Venezuela. Soluzioni basate sul dialogo e sul negoziato politico da parte dello stesso popolo venezuelano" ha affermato Murillo parlando ai microfoni di Viva radio.



