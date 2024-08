Ortega a Maduro, 'puoi contare sui combattenti sandinisti'

Nel caso di una guerra civile in Venezuela, "puoi contare sui combattenti sandinisti". Così il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, si è rivolto a Nicolas Maduro, ad un vertice dei capi di Stato dell'Alleanza boliviana per le Americhe (Alba), adombrando il rischio che la crisi post-elettorale nel Paese sudamericano possa sfociare in una battaglia come avvenuto in Nicaragua negli anni Ottanta. Lo riporta il canale tv 100% Noticias.

Nel caso ci fosse una battaglia, sarebbero "coinvolti mercenari colombiani, assassini colombiani, trafficanti di droga colombiani (...) Con l'enorme confine che avete con la Colombia, dovrete prepararvi Nicolás, dovrete prepararvi a dare loro battaglia e a sconfiggerli perché sono sicuro che se ci sarà battaglia, li sconfiggerete - ha affermato Ortega-. Potrete contare su combattenti sandinisti che vi accompagneranno in quella battaglia e sono certo, sono sicuro che, così come migliaia di combattenti si sono uniti alla battaglia contro Somoza in Nicaragua, anche qui si uniranno. Migliaia di combattenti latinoamericani e caraibici si uniranno in difesa della rivoluzione bolivariana".



