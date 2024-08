L'Osa condanna la persecuzione di voci dissidenti in Venezuela

La Commissione interamericana dei diritti umani (Iachr) ha condannato la "persecuzione sistematica delle voci dissidenti" e l'arresto "arbitrario" di giornalisti in Venezuela nell'ambito della repressione delle proteste sociali esplose nel Paese dopo le contestate presidenziali del 28 luglio.

In un comunicato, l'Ufficio per la Libertà di espressione (Rele) ha denunciato la detenzione di oltre 1.505 persone tra cui almeno 10 giornalisti che "affrontano accuse di terrorismo solo per aver coperto le manifestazioni anti-governative.

"Queste pratiche di violenza istituzionale e terrorismo di stato instaurano un clima i paura e intimidazione generalizzata con l'obiettivo di mantenere al potere il governo autoritario" di Nicolas Maduro.

Particolarmente preoccupante secondo l'organismo dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) è l'aumento da parte delle autorità "dell'uso di tecnologie di vigilanza per perseguire e censurare i cittadini che esprimono critiche attraverso i social network". Secondo l'Iachr sono stati in quest'ambito bloccati almeno 107 siti web per "limitare l'accesso a contenuti critici contro il governo".



