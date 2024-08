Buenos Aires, cambio alla guida del Teatro Colón

Il governo della città di Buenos Aires ha deciso di rimuovere il direttore del Teatro Colón, Jorge Telerman, alla guida della prestigiosa istituzione culturale da oltre due anni.

L'improvviso e inatteso cambio è stato comunicato dallo stesso Telerman in un messaggio sui social dove afferma che si tratta di una decisione presa dal ministro della Cultura della città, Gabriela Ricardes. "Desidero informarvi che, nelle ultime ore, il ministro della Cultura della Città mi ha informato della sua decisione di sostituirmi nella direzione del Teatro Colón", ha scritto il direttore uscente.

Telerman, il cui successore non è ancora stato reso noto, ha fatto quindi un ripasso della gestione sottolineando che sotto la sua conduzione è stato ottenuto "il coinvolgimento di nuove generazioni, pubblico record e un notevole aumento delle risorse proprie attraverso raccolte di fondi e donazioni private".

"Sappiamo che il rinnovato riconoscimento nazionale e internazionale dell'eccellenza artistica e della professionalità del nostro amato Teatro - ha aggiunto Telerman - è stata possibile innanzitutto grazie alla straordinaria dedizione, talento e impegno delle sue maestranze e organismi artistici, ai quali ci unisce una convinzione che è diventata un motto del nostro management: il Colón è per tutti, ma non per tutto".

Nel 2023 il Teatro Colon, sotto la direzione di Telerman e in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di Cultura ha programmato il ciclo "Divina Italia", che ha rievocato la grande eredità dell'arte musicale italiana di celebri compositori come Donizetti, Verdi, Rossini, Puccini unita alle tendenze compositive più attuali, portate in scena da alcuni dei più grandi registi e coreografi del presente, come Romeo Castellucci e Stefano Poda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA