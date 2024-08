Ong, a El Salvador scompare in media una persona al giorno

A El Salvador scompare in media una persona al giorno: lo sostengono otto organizzazioni della società civile, che allo scopo hanno lanciato il primo registro cittadino degli scomparsi. Oltre ad aiutare i familiari, il sito 'personasdesaparecidas.info' punta anche a convalidare le cifre ufficiali, proponendosi come una vera e propria banca dati.

In 12 mesi, fino al 31 maggio di quest'anno, la Procura generale ha ricevuto le denunce di scomparsa di 366 persone nel Paese, che con l'arrivo del conservatore Nayib Bukele al governo sta conducendo una brutale offensiva contro le bande criminali.

Secondo Idalia Zepeda, membro dell'associazione di ong, i 366 scomparsi denunciati nell'ultimo anno rappresenterebbero un aumento di quasi il 10% rispetto alle stime fatte dalle Nazioni Unite e dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) nell'anno precedente.



