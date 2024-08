La boxe professionistica torna a Cuba dopo oltre mezzo secolo

Il pugilato professionistico torna a Cuba, dopo oltre mezzo secolo di assenza, con la celebrazione della 'Notte dei Campioni', promossa dall'Associazione internazionale di boxe (Iba) il 27 agosto all'Avana. L'evento presenterà un programma senza precedenti di sei incontri, con la partecipazione di quattro campioni olimpici.

"Negli anni '50 si svolgevano incontri professionistici a Cuba, ma come squadra sarà la prima volta", ha detto il presidente della Federazione cubana di pugilato, Alberto Puig, in una conferenza stampa.

Cuba abolì lo sport professionistico nel 1961 per poi riprenderlo parzialmente nel 2013, ma finora sull'isola non era stato esposto nessun programma di incontri professionistici. Dal 2022 i pugili cubani hanno iniziato a partecipare a circuiti professionistici fuori dal Paese.

Durante l'inedita serata verranno assegnati premi fino a 120.000 dollari per gli incontri, quattro dei quali dureranno sei round e gli ultimi due dieci, ha riferito il russo Kirill Shchekutyev, promotore dell'Iba incaricato di supervisionare la manifestazione sportiva.



