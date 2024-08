Brasile, apre il primo laboratorio sudamericano per virus letali

Il Brasile ha inaugurato l'inizio dei lavori di quello che diventerà il primo laboratorio di biosicurezza di massimo livello dell'America Latina, ovvero di tipo BSL-4. Il laboratorio, battezzato Orion, sarà ospitato all'interno del Centro brasiliano per la ricerca sull'energia e sui materiali, il Cnpem di Campinas, città a circa 100 chilometri da San Paolo. Nella nuova struttura BSL-4 i ricercatori brasiliani lavoreranno con patogeni che possono essere trasmessi attraverso l'aria, che sono mortali e per i quali non esistono né vaccini né trattamenti. Trattandosi di un laboratorio di massima sicurezza gli scienziati dovranno rispettare alcune regole ferree, come farsi la doccia e cambiarsi prima di entrare ed uscire. Inoltre, dovranno indossare tute appositamente progettate collegate a una fornitura d'aria separata. Orion è ubicato accanto a una struttura circolare di sincrotrone e accanto ad esso sorgeranno anche laboratori di biosicurezza di livello inferiore, ovvero strutture di tipo BSL-2 e BSL-3. Secondo la rivista Nature, l'intero progetto dovrebbe venire completato entro il 2026 per essere, poi, operativo a partire dal 2028.



