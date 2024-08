Usa, 'la legge anti-ong in Venezuela è un attacco alla libertà'

Il sottosegretario di Stato Usa per l'emisfero occidentale Brian A. Nichols ha dichiarato su X che la "legge contro le Ong" approvata recentemente in Venezuela rappresenta "un attacco diretto contro la società civile e la libertà di associazione, mina la democrazia e impedisce la partecipazione dei cittadini agli spazi civici". Per Washington la stretta repressiva imposta da Caracas "non farà altro che isolare ulteriormente Nicolas Maduro dalla comunità globale".

La norma - approvata all'unanimità nell'Assemblea nazionale controllata dal partito di governo Psvu - fa parte di un pacchetto legislativo voluto dal governo per contenere l'onda di proteste nata a seguito della proclamazione - contestata - di Maduro come presidente eletto. In occasione del voto la ong 'Acceso a la Justicia' aveva denunciato l'impostazione "punitiva" della legge che "subordina all'arbitrarietà di un funzionario" la sopravvivenza delle organizzazioni. Per la Ong Provea la legge "acuirà la persecuzione contro le voci dissenzienti".



