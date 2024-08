Colombia, Petro presenta una 'proposta confidenziale' all'Eln

Il governo colombiano di Gustavo Petro ha presentato una proposta "confidenziale" ai negoziatori dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) per avanzare nei negoziati in corso per la pacificazione del conflitto armato.

"Abbiamo ricevuto dal presidente Gustavo Petro l'ordine di comunicare una proposta riservata all'Eln affinché possa valutarla e risponderci. Si tratta di una proposta confidenziale e non la condivideremo perché dobbiamo rispettare le istruzioni del presidente e aspettare una risposta positiva", ha spiegato in una conferenza stampa il capo negoziatore del governo, Vera Grabe.

Il senatore della maggioranza Ivan Cepeda ha inoltre smentito che i negoziati siano paralizzati a causa della richiesta da parte del principale gruppo armato che opera nel Paese di un cessate il fuoco bilaterale e di essere escluso dalla lista dei gruppi terroristi del governo.

"Contrariamente a quanto forse alcuni hanno detto o pensato, i negoziati non sono in una fase inerte, non sono arrivati ;;;;a una fase di stallo", ha affermato Cepeda . "Il governo ha mantenuto e mantiene permanentemente canali di comunicazione con l'Eln che consentono di progredire nelle discussioni", ha aggiunto.



