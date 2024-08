Venezuela, 24 vittime negli scontri tra manifestanti e polizia

Sarebbero almeno 24 finora le vittime registrate in Venezuela nel contesto della repressione delle proteste sociali esplose dopo la contestata rielezione del presidente Nicolas Maduro. Lo riferisce l'Organizzazione non governativa (Ong) Provea, evidenziando che, secondo le testimonianze raccolte, "gli autori di nove assassinii" sarebbero appartenenti a gruppi di civili armati chavisti conosciuti come "Colectivos".

La Ong Foro Penal ha intanto aggiornato a 1.152 - di cui 101 minorenni - il numero di arresti da parte delle forze di sicurezza venezuelane, mentre secondo il governo i detenuti, accusati di terrorismo, sono 2.229.



