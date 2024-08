Divieto per l'ex presidente Fernández di lasciare l'Argentina

All'ex presidente dell'Argentina Alberto Fernández è stato vietato di lasciare il Paese. Lo ha deciso il giudice federale argentino Julian Ercolini che ha accolto la denuncia per violenza fisica e molestie dell'ex first lady Fabiola Yañez. "È tutto falso e lo dimostrerò di fronte alla giustizia", ha dichiarato Fernández che smentisce l'ex compagna.

Il giudice Ercolini ha anche ordinato misure di restrizione e protezione perché l'ex presidente non comunichi con lei con cellulari e computer. L'ex first lady ha contattato il tribunale di Buenos Aires nel pomeriggio. "Ho appena presentato denuncia, non ce la faccio più", ha dichiarato.

Fernández ha appreso la notizia dai giornali ma non ha ricevuto alcuna notifica formale. Secondo la stampa argentina esiterebbero prove come fotografie, audio e testi che confermerebbero diversi episodi di aggressioni fisiche di Alberto Fernández nei confronti di Fabiola Yañez.



