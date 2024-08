Harry e Meghan saranno presto in visita in Colombia

Il principe Harry e sua moglie Meghan, duchessa di Sussex, visiteranno presto la Colombia: lo ha annunciato la vicepresidente della Repubblica, Francia Márquez, senza specificare la data del viaggio della coppia reale. La vice di Gustavo Petro ha solo precisato che Meghan Markle sarà a Bogotá, Cartagena de Indias e Cali, dove incontrerà i giovani leader regionali colombiani.

"La sua visita avviene in un momento particolarmente significativo, poiché precede la prima Conferenza ministeriale mondiale per l'eliminazione della violenza contro i bambini, che si svolgerà in Colombia il prossimo novembre", ha sottolineato Márquez in un comunicato. La vicepresidente ha poi ricordato che Harry e Meghan guidano la Fondazione Archewell, riconosciuta per la sua "leadership globale nella promozione di ambienti digitali più sicuri", che è uno dei temi legati alla Conferenza e alla quale parteciperà la stessa Fondazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA