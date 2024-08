Il Brasile crea ufficialmente la Giornata nazionale del funk

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha istituito la Giornata nazionale della musica funk. La data verrà celebrata ogni anno il 12 luglio nel Paese sudamericano, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione.

In un video postato sui social insieme al ministro delle Relazioni istituzionali, Alexandre Padilha, Lula sottolinea che il funk è "molto più di un genere musicale". Il presidente ha classificato lo stile brasiliano come "una piattaforma di trasformazione sociale che denota la voce, l'identità e la resistenza delle periferie".

"Riconoscimento più che meritato per una cultura che è nata in periferia e ha conquistato il Brasile e il mondo", afferma Lula in un estratto del messaggio, in cui cita anche la medaglia vinta a ritmo di funk dalle ginnaste brasiliane durante le Olimpiadi di Parigi.



