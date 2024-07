Fitta agenda di incontri per il ministro Giorgetti al G20

Fitta agenda di incontri per il ministro delle Finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, a margine del G20, a Rio de Janeiro.

Giorgetti ha visto la ministra britannica Rachel Reeves, con cui ha discusso di questioni economiche, tassazione internazionale e sostegno all'Ucraina, confermando lo spirito di amicizia e collaborazione.

Il ministro ha avuto una riunione sugli stessi argomenti con la responsabile delle Finanze canadese, Chrystia Freeland, con cui ha parlato anche della prossima presidenza canadese del G7 nel 2025.

Con la segretaria del Tesoro Usa, Janet Yellen, Giorgetti ha discusso degli extraprofitti sugli asset russi immobilizzati per l'Ucraina, di tassazione internazionale e delle conseguenze della concorrenza cinese.

Il responsabile delle Finanze italiano ha poi incontrato l'mologo argentino, Luis Caputo, congratulandosi con lui per i miglioramenti dell'economia e confermando il sostegno all'azione del Fondo monetario internazionale già in corso.



