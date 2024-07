Oltre mille città in Brasile soffrono per la siccità

Più di mille città brasiliane affrontano una siccità "estrema o grave", una cifra quasi 23 volte superiore a quella registrata nello stesso periodo dell'anno scorso, quando a trovarsi in questa situazione erano 45 città. Lo rivela un'indagine pubblicata dal Centro di monitoraggio e allerta dei disastri naturali. Una siccità - si osserva - che favorisce gli incendi in tutto il Paese, che ha registrato il più alto numero di roghi degli ultimi dieci anni.

Nello stato di Amazonas, oltre 10mila persone si trovano isolate a causa della siccità, poiché i livelli di 19 fiumi (principale via di comunicazione nella regione) sono anche più bassi del 2023, quando lo Stato ha sofferto la peggiore siccità degli ultimi 40 anni.

Nel Mato Grosso e nel Mato Grosso do Sul, stati che ospitano il Pantanal (tra le principali aree umide al mondo), la siccità ha favorito il propagarsi di incendi, nel peggior scenario dal 1998.

Gli stati più colpiti dalla mancanza di precipitazioni sono Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantis, tutti nella regione amazzonica.



