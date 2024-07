Mattarella a San Paolo, visita al museo dell'immigrazione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al museo dell'immigrazione, a San Paolo, prima tappa della giornata.

Seguirà la visita all'Arsenale della speranza, gestito dal Serming di Torino, che accoglie, ogni giorno, 1.200 uomini di strada, i cosiddetti "moradores de rua", giovani e adulti in difficoltà per la mancanza di una casa, di una famiglia, di un lavoro, per problemi di alcool e droga.

Le due strutture sono ospitate negli immobili dove venivano raccolti gli immigrati in arrivo in Brasile. San Paolo ospita una delle comunità più grandi di cittadini di origine origine italiana, si stimano 5 milioni.



