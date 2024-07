Lula, 'non è un obbligo rispettare la responsabilità fiscale'

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha affermato oggi che il suo governo "non è obbligato" alla responsabilità fiscale, "se ha cose più importanti da fare", ma che farà "ciò che è necessario" per rispettarla.

"Non è obbligatorio fissare un obiettivo e rispettarlo se hai cose più importanti da fare. Questo Paese è molto grande, molto potente. Ciò che è piccolo sono le teste dei leader di questo Paese e le teste di alcuni speculatori", ha detto il capo dello Stato, secondo cui la responsabilità fiscale non dovrebbe includere tagli alla spesa sociale.

Il quadro fiscale proposto dall'esecutivo e approvato dal Congresso stabilisce un obiettivo di risultato primario pari a zero per il prossimo anno, con un margine di tolleranza dello 0,25%. Lula ha però ripetuto spesso che la meta "difficilmente si realizzerà" e che non taglierà gli investimenti per raggiungerla.



