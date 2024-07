Leader opposizione, 'gravi gli arresti politici in Venezuela'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha condannato i recenti arresti contro i membri della sua organizzazione politica, Vente Venezuela, e dei partiti che compongono la Piattaforma unitaria democratica (Pud).

"È molto grave, non solo viola l'Accordo di Barbados per elezioni giuste, ma tutti i termini di una competizione equa", ha dichiarato dopo un evento con il candidato del Pud Edmundo González, all'Università centrale del Venezuela.

Machado ha indicato che ognuno di questi casi deve essere denunciato agli osservatori internazionali giunti nel Paese per le elezioni presidenziali del 28 luglio.



