Maduro, 'il Venezuela non si consegnerà ai fascisti'

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, candidato alle presidenziali del 28 luglio, in un comizio elettorale a Valencia, nello stato di Carabobo, ha invitato a respingere "i fascisti" e a evitare che il Venezuela diventi come l'Argentina di Milei.

Parlando dell'opposizione Maduro ha ricordato la "violenza" e la "sofferenza" inflitte. "Hanno solo ambizioni e interessi - ha affermato -. Chi ha chiesto le sanzioni contro il Venezuela? I soliti impostori".

Il presidente - riporta Telesur - ha poi usato l'Argentina guidata da Javier Milei come termine di paragone negativo: "Volete che qui accada come in Argentina, dove hanno licenziato più di 3 milioni di genitori e li hanno lasciati senza lavoro? Volete che il fascismo privatizzi l'istruzione pubblica, il diritto alla salute, alla casa e metta fine alle grandi missioni? A queste persone - ha concluso - dobbiamo dire con tutta la nostra forza patriottica: Non torneranno!".



