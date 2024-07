Nel palazzo dei narcos a Medellin un progetto per le vittime

Palazzo Montecasino, un lussuoso edificio di marmi e stanze ormai abbandonate, un tempo centro operativo di narcos e paramilitari a Medellín, in Colombia, sarà presto un laboratorio di medicina legale per identificare i cadaveri delle vittime del conflitto armato. Lo ha annunciato il governo nei giorni scorsi, precisando che il progetto ha un carattere riparativo e vuole contribuire al risarcimento delle famiglie delle vittime riconosciute nelle sentenze della Legge di Giustizia e Pace.

Secondo il Registro unico delle vittime - riporta El Colombiano - nel Paese si contano complessivamente 51.984 desaparecidos: molti dei corpi non identificati si trovano negli obitori, in attesa che si facciano avanti i parenti, o che le analisi forensi diano risultati.

La villa era stata acquistata negli anni '80 dal clan Castaño Gil, a capo di uno dei principali gruppi paramilitari colombiani, ed era stata il centro delle operazioni per la formazione della banda Perseguidos por Pablo Escobar ("los Pepes"), tra il 1992 e il 1993, e delle Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (1994).

Qui sono stati pianificati anche alcuni dei crimini più sconvolgenti della storia del Paese, tra cui l'attentato al volo Avianca 203 (1989), che costò la vita a 110 persone; l'assassinio dei candidati presidenziali Luis Carlos Galán (1989), e Carlos Pizarro (1990).

In totale, Montecasino ha una superficie di 31mila metri quadrati e ospita, oltre ad aree verdi e parcheggi, quattro grandi strutture. Una di queste, di 1.819 metri quadrati, ospiterà il laboratorio che vuole restituire alle vittime un po' della dignità e della verità che hanno perso per mano degli ex proprietari.



