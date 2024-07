Uno spazio per la voce delle favelas al G20 guidato dal Brasile

Il sito web del G20 a presidenza brasiliana offre a partire da oggi uno spazio speciale dedicato a notizie e articoli prodotti dagli abitanti delle favelas e delle periferie su questioni che hanno un impatto diretto su questo segmento di popolazione, che in Brasile rappresenta il 10% del totale degli abitanti (secondo i dati di 'Voz das cominidades').

L'aspetto distintivo di questo spazio è che i suoi contenuti sono prodotti all'interno delle favelas, basandosi sulla realtà e sulla prospettiva di persone che vivono la loro quotidianità in queste comunità.

Verranno affrontate questioni urgenti come il cambiamento climatico e la lotta contro la disuguaglianza - due priorità care alla presidenza brasiliana.

L'annuncio di questa partnership con il G20 coincide con il lancio di Favelas 20 (F20), che si è svolto a Rio de Janeiro, con la partecipazione dei leader di diverse comunità della città, con lo scopo di espandere la base di partecipazione sociale, garantire il coinvolgimento dei movimenti delle favelas nei processi decisionali ed il loro collegamento con i leader globali e le agende del G20.



