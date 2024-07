Venezuela, con gli Usa concordato di migliorare i rapporti

"Abbiamo concluso l'incontro virtuale con la delegazione del governo statunitense, dove abbiamo espresso il nostro rifiuto delle false dichiarazioni che i portavoce del governo americano hanno ripetutamente pubblicato su questo dialogo". Lo dichiara il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez, in un post sul suo profilo X.

Sul portale del Parlamento, Rodriguez afferma poi che Venezuela e Stati Uniti hanno concordato "sulla volontà di entrambi i governi di lavorare insieme per costruire fiducia e migliorare le relazioni", oltre a "mantenere la comunicazione in modo rispettoso e costruttivo".

Il presidente dell'Assemblea puntualizza che "il Venezuela risponderà sempre con la verità" insistendo che il dialogo debba però "limitarsi a quanto concordato in Qatar" (senza quindi nominare l'intesa di Barbados che prevedeva elezioni eque). E "per recuperare la fiducia reciproca e le relazioni tra i governi - evidenzia - occorre rispettare i principi di autodeterminazione, sovranità e reciprocità".

In Qatar Caracas e Washington avevano concordato uno scambio di prigionieri e l'alleggerimento dell'embargo petrolifero.

Lunedì in una trasmissione sulla tv pubblica, Maduro aveva annunciato la ripresa del dialogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA