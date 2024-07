In Amazzonia il maggior numero di incendi degli ultimi 20 anni

L'Amazzonia brasiliana ha registrato 13.489 incendi boschivi nella prima metà di quest'anno, il numero più alto degli ultimi 20 anni: è quanto emerge dagli ultimi dati dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe), secondo cui l'aumento dei roghi rispetto allo scorso anno è del 61%, un tasso aggravato dalla severa siccità che ha colpito la regione alla fine del 2023.

L'Inpe ha registrato un numero maggiore di incendi nel primo semestre solo due volte: nel 2003 (17.143) e nel 2004 (17.340).

Le misurazioni dell'istituto sono iniziate nel 1998.

Le cifre allarmanti avvengono in un contesto di riduzione della deforestazione in Amazzonia da quando il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si è insediato al governo, nel gennaio 2023, ma mettono ulteriore pressione sul leader progressista, che ha promesso di porre fine al disboscamento nel più grande bioma del Brasile entro il 2030.



